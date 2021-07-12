Уборку озимого ячменя заканчивают в Брестской области

Погода ускорила и уборку озимого ячменя. Если зерно не снять вовремя, урожай может погибнуть. Работы заканчивают в Брестской области. Всего за несколько дней в регионе успели убрать больше 80 % площадей. На очереди рапс и рожь. Ударными темпами сейчас трудятся и на полях Минской области. Сегодня чествовали первый экипаж-тысячник.

О том, как аграрии справляются с жаркой погодой, и как она влияет на урожайность, узнаем прямо сейчас.

Рассказывает Мария Тройнич.

На термометре плюс 32. Это значит, что на полях кипит работа. В такую жару урожай озимого ячменя приходится снимать в экстремально короткие сроки, иначе погибнет. Игорь Ващук за рулем комбайна третий год. Говорит, участок не простой - есть полеглости. Но когда все движения отработаны, уборка идет как по нотам.

Урожайность озимого ячменя на предприятии "Западный" - 50 центнеров с гектара

На предприятии "Западный" растет 525 гектаров озимого ячменя. Несмотря аномальную жару, урожайность хорошая: 50 центнеров с гектара. По словам агрономов, помогли дожди: благодаря влаге, колос успел налиться. Довольны результатом и на предприятии "Молодая гвардия". Здесь уже справились с уборкой ячменя. С поля зерно сразу отвезли на зерносушильный комплекс: нужно быстро убрать лишнюю влагу.

В Брестской области убрали уже больше 80 % озимого ячменя

Всего за несколько дней в Брестской области убрали уже больше 80 % озимого ячменя. Сегодня урожай снимают только в самых северных районах региона: Барановичском и Ляховичском.

Жаркие дни, которые были неделю назад, оказали негативное влияние на культуры, на налив зерна. Это в первую очередь сказалось на яровых культурах. В то же время те проходящие дожди, которые были на выходные, снивелировали ситуацию. Посевная площадь у нас по сравнению с прошлым годом больше. За счет таких погодных условий у нас порядка 10 тысяч была гибель и перевод в кормовые группы. Виталий Рудь, зампредседателя Комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брестского облисполкома

В среднем по области урожайность озимого ячменя составила 49,2 центнера с гектара. Это немногим меньше, чем в прошлом году.





По прогнозам синоптиков, жаркая и сухая погода устоится. Значит, уборочная будет только набирать темп. Уже в ближайшие дни в области начнут снимать урожай озимого рапса. Всего в регионе предстоит убрать 58 тысяч гектаров этой культуры.

Первый тысячник в стране

В Минской области сегодня чествовали первый экипаж-тысячник. Это комбайнеры Сергей Янучок и Виктор Жуковский из хозяйства "Кухчицы". В тандеме они работают уже 19 лет. На урожайные рекорды богато и само хозяйство. Некоторые поля озимого ячменя давали более 120 центнеров с гектара. В этом году площади с зерновой культурой увеличили на 25 %. Уже сегодня уборку в 400 гектаров озимого ячменя планируют завершить.

В первые дни было трудновато, много влаги было. Сейчас уборка хорошо идет. Будет дождливо - будем ожидать. Сергей Янучок и Виктор Жуковский, комбайновый экипаж ОАО "Кухчицы"

Для более эффективной работы агропромышленного комплекса только в этом году Минская область закупила 60 комбайнов. Новая техника уже поступает в хозяйства. Всего на полях Беларуси убрано уже 17 тысяч гектаров озимого ячменя. Это 60 % от запланированного. Районы, которые справились с задачей, уже готовы к уборке хлеба. В Брестской области к жатве приступят через неделю, когда урожайность будет в самом зените.