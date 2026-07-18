Уборочная-2026: аграрии Беларуси намолотили первый миллион тонн зерна нового урожая

Есть первый миллион! В Беларуси намолочено миллион 26 тыс. тонн зерна. Идем с опережением, в прошлом году первый миллион собрали лишь 23 июля.

На 18 июля убрано 12 % площадей зерновых и зернобобовых культур (без кукурузы, гречихи и проса). Средняя урожайность 42,5 ц/га. Это выше прошлогоднего показателя на 3,8 ц/га.

Больше всех собрано аграриями Минского региона - 281 тыс. тонн хлеба.

На счету Брестской области - 238 тыс. тонн нового урожая, 219 тыс. тонн у Гродненского региона, 140 тыс. тонн у Гомельского. В Могилевской области собрано 93 тыс. тонн зерновых и зернобобовых, в Витебской - 55 тыс. тонн.