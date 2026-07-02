Уборочная - 2026: как механизация влияет на темпы жатвы

Белорусские аграрии входят в уборочную. Раньше всех традиционно в Брестской области. Первые комбайны уже и на полях центрального региона. Всего в жатве по стране задействуют почти 7 тыс. комбайнов.

Наши машиностроители поставили аграриям и новые машины. Только Минская область получила 150 зерноуборочных комбайнов "Гомсельмаш".

Расскажем о роли механизации и планах растениеводства.

Червенский район

Механизатор сельхозпредприятия "Валевачи" Сергей Ковалевич более 40 лет в АПК. За это время сменил 6 комбайнов, много раз был тысячником. И вот к 60-летию хозяйство сделало хлеборобу подарок: возможность работать на новой машине "Гомсельмаш". Радость двойная, ведь на ниву Сергей выйдет с напарником - сыном.

Сергей Ковалевич

Сергей Ковалевич, механизатор КСУП "Валевачи":

"Тут хорошо - центральная смазка есть, значит, меньше нужно шприцем мазать. Выдувает пыль из радиатора, значит, не нужно чистить, открывать - продувать, климат контроль стоит в кабине. Я уверен, что эта машина меня не подведет".

В самом хозяйстве "Валевачи" Червенского района 5 зерноуборочных машин. Все полностью готовы выйти в поля и внести свой вклад в общий каравай Минской области.

Уборка в Червенском районе начнется через неделю-полторы. Всего здесь будут трудиться 57 комбайнов. На старте им предстоит обмолотить 900 гектаров озимого ячменя. Затем другие культуры, включая пшеницу.

Важно и то, что Валевачи полностью укомплектованы механизаторами и работниками зерносушильных комплексов.

Роман Безрученко, директор КСУП "Валевачи":

"Привлеченных комбайнеров из других хозяйств у нас нет, мы все закрываем своими силами. Есть техника на отвозку, т. е. все необходимое для успешного старта. Зерносушильный комплекс - полная готовность, мы произвели пуск, дачу газа, операторы обучены".

Ставка на озимые в АПК Минской области

У аграриев Минской области есть четкое понимание как роли механизации в этой уборочной, так и отдачи от самого растениеводства. Приоритет последних лет - за озимыми. На полях центрального региона они занимают 80 %, а в некоторых хозяйствах - 100. Такие культуры более урожайные, а значит, и эффект больше.

Василий Сысоев, первый заместитель председателя Миноблисполкома:

"Важнейшим моментом является своевременный сев озимых культур. У нас плюс 15 тыс. га сева озимого рапса к уровню прошлого года. Он весь сохранился на 100 %, по крайней мере цифра колеблется - 110-115 тыс. га. Мы в этом году преодолеем планку по озимому рапсу. А свои 30 центнеров мы сохраним, по озимым увеличение к уровню прошлого года, лучшая их сохранность".

Самые первые комбайны уже в полях Минской области. Машины убирают озимую сурепицу. Это ценная масличная культура. А на подходе и озимый ячмень, с которым традиционно ассоциируется начало всей уборочной.