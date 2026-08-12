Уборочная-2026: в Беларуси намолочено более 7 млн т зерновых

Белорусские аграрии продолжают битву за урожай. По оперативным данным, на 12 августа 2026 года намолочено зерновых с учетом рапса 7 млн 165 тыс. т, и это более чем на 1,5 млн больше, чем в этот же день прошлого года.

Брестская область преодолела рубеж в 1,5 млн. К такой же отметке приближается Гродненский регион. На счету хлеборобов Минского региона 1 млн 886 тыс. т нового урожая. Вклад в общий каравай Гомельской и Могилевской областей - 937 и 796 тыс. т соответственно. В Витебском регионе собрали без малого 600 тыс. т.

Всего зерно (с учетом рапса, без кукурузы) убрано с 80 % площадей.