"Уборочная - это вопросы нацбезопасности": как Беларусь обеспечивает себя продовольствием

Вопросы уборочной страды в Беларуси - это всегда вопросы национальной безопасности. Аграрный сектор здесь не просто отрасль, а фундамент суверенитета. Пока многие страны критически зависят от внешних поставок продовольствия, мы последовательно делаем ставку на собственные силы.

Именно поэтому в АПК идет постоянная модернизация: точное земледелие, цифровой контроль техники, беспилотные технологии. Такой подход позволяет не только стабильно собирать высокие урожаи, но и год за годом наращивать объемы.

На прошедшем селекторном совещании у главы государства была сформирована главная задача - уборочная должна пройти без сбоев, а показатели быть не хуже прошлогодних. По информации правительства, прогнозируемый валовой сбор зерна составляет более 11 млн т.

Техническая готовность выше, чем год назад - 99 %. На поля выведено почти 7 тыс. зерноуборочных комбайнов, к которым добавилось еще 400 новейших машин.

Александр Лукашенко потребовал наращивать темп: со следующей недели ежедневно убирать не менее 6 % посевов. Особая ответственность легла на сушильное хозяйство. Из‑за погодных качелей практически каждое зернышко придется пропускать через зерносушилки, чтобы спасти урожай от потерь. Ключевое требование главы государства - технологическая дисциплина и работа руководителей непосредственно в поле, а не из окна кабинета.

"Сегодня на постсоветском пространстве наша страна, наверное, единственная обеспечивает себя своими же продуктами питания. Мы импортируем только те продукты, которые из-за географического расположения не можем у себя вырастить. Остальное производим, реализуем. Результаты 2025 года показали, что у нас традиционно высокий экспортный потенциал. Сегодня Беларусь на международном рынке продовольствия занимает лидирующие позиции. Об этом свидетельствуют и показатели 2025 года, когда мы вошли в топ-5 стран, экспортирующих молочные продукты, и в топ-15 - мясные", - отметил зампредседателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси Андрей Балыш.

Цифры подтверждают динамику. Если в 2021 году страна собрала около 9 млн т зерна, то в 2022‑м - 10, в 2023‑м - 9,5, а в 2024‑м - уже 10,3 млн т. Прошлый год и вовсе принес рекордные более 11 млн т. Планка на этот сезон не ниже.

Каждый регион ведет свою битву за урожай. Традиционно в тройке лидеров и по урожайности, и по общему намолоту - Минская, Гродненская и Брестская области. Именно они и претендуют на первые строчки главного аграрного первенства страны, итоги которого по традиции подведут на республиканских "Дожинках".

А для людей, которые сегодня в поле, жатва - это еще и реальная возможность достойно заработать. Оплата сдельная, за тонну намолоченного зерна, и при этом заработок механизатора не может опускаться ниже среднего по хозяйству. Как говорится, кто любит трудиться, тому есть чем похвалиться.

Работать без угрозы здоровью - еще один жесткий приоритет. По данным Минздрава, до старта уборочной все механизаторы прошли обязательные медосмотры, а в поле ежедневно проводятся предрейсовые осмотры. За пять лет уровень производственного травматизма в сельском хозяйстве удалось снизить на 14 %.

Впереди главные дни жатвы. И как подчеркнул Президент, от слаженной работы, дисциплины и заботы о каждом труженике зависит и каравай на столе, и валютная выручка от экспорта.