Уборочная кампания - 2026: темпы выше прошлогодних по всем областям
Главное - обеспечить продовольственную безопасность страны. В Беларуси идет уборочная кампания.
Озимый ячмень в Беларуси убран на 30 % площадей
По оперативным данным на 10 июля, озимый ячмень убран на площади 76 тыс. га, что составляет 30 % плановых площадей. Темпы уборочной превышают прошлогодние по всем областям. Намолочено 314 тыс. т, средняя урожайность - 41 ц/га, что соответствует урожайности прошлого года в этом же периоде.
В разрезе областей намолочено:
Брестская - 120 тыс. т,
Гродненская - 81 тыс. т,
Гомельская - 72 тыс. т,
Минская - 31 тыс. т,
Могилевская - 9 тыс. т,
Витебская - менее 1 тыс. т.
Скошено трав вторым укосом на площади 383 тыс. га, что составляет 38 % от плана в 1 млн 10 тыс. га.
Заготовлено сена 324 тыс. т - 45 % от плана. Сенажа заготовлено 9 млн 399 тыс. т, что составляет 66 % от плана в 14 млн 309 тыс. т.
В разрезе областей заготовлено:
Минская - 2 млн 315 тыс. т (66 %),
Брестская - 1 млн 657 тыс. т (55 %),
Гродненская - 1 млн 621 тыс. т (60 %),
Могилевская - 1 млн 417 тыс. т (85 %),
Витебская - 1 млн 243 тыс. т (65 %),
Гомельская - 1 млн 145 тыс. т (75 %).
Силоса заготовлено 288 тыс. т, что составляет 1 % от плана в 20 млн 519 тыс. т. Травяных кормов заготовлено 2 млн 872 тыс. т кормовых единиц - 28 % от плана в 10 млн 131 тыс. т.
Вытереблено льна на 5 тыс. га (11 % запланированных площадей).