Уборочная кампания - 2026: темпы выше прошлогодних по всем областям

Главное - обеспечить продовольственную безопасность страны. В Беларуси идет уборочная кампания.

Озимый ячмень в Беларуси убран на 30 % площадей

По оперативным данным на 10 июля, озимый ячмень убран на площади 76 тыс. га, что составляет 30 % плановых площадей. Темпы уборочной превышают прошлогодние по всем областям. Намолочено 314 тыс. т, средняя урожайность - 41 ц/га, что соответствует урожайности прошлого года в этом же периоде.



В разрезе областей намолочено:

Брестская - 120 тыс. т,

Гродненская - 81 тыс. т,

Гомельская - 72 тыс. т,

Минская - 31 тыс. т,

Могилевская - 9 тыс. т,

Витебская - менее 1 тыс. т.

Скошено трав вторым укосом на площади 383 тыс. га, что составляет 38 % от плана в 1 млн 10 тыс. га.

Заготовлено сена 324 тыс. т - 45 % от плана. Сенажа заготовлено 9 млн 399 тыс. т, что составляет 66 % от плана в 14 млн 309 тыс. т.



В разрезе областей заготовлено:

Минская - 2 млн 315 тыс. т (66 %),

Брестская - 1 млн 657 тыс. т (55 %),

Гродненская - 1 млн 621 тыс. т (60 %),

Могилевская - 1 млн 417 тыс. т (85 %),

Витебская - 1 млн 243 тыс. т (65 %),

Гомельская - 1 млн 145 тыс. т (75 %).

Силоса заготовлено 288 тыс. т, что составляет 1 % от плана в 20 млн 519 тыс. т. Травяных кормов заготовлено 2 млн 872 тыс. т кормовых единиц - 28 % от плана в 10 млн 131 тыс. т.

Вытереблено льна на 5 тыс. га (11 % запланированных площадей).