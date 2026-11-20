Уборочная на финише: аграрии страны вновь устанавливают рекорд. Намолочено 11 млн 515 тыс. т зерновых вместе с рапсом и кукурузой.

Результат на текущую дату выше показателей 2025 года более чем на 470 тыс. т. Заготовлено 20 млн 100 тыс. т силоса, 94 % - от плана травяных кормов.

Осталось обработать 1 % полей с сахарной свеклой. Собрано 5 млн 597 тыс. т корнеплода. Больше всех - в закромах Гродненской области.

Всего овощей, выращенных в открытом грунте, по стране собрано 196 тыс. т.