Уборочная-2020: Аграрии активно убирают озимый рапс

Более половины площадей озимого рапса убрали аграрии Минской области. Общий намолот - более 100 тысяч тонн. Урожайность масляной культуры хорошая - в среднем 22 центнера с гектара. А местами рапс дает и 30.

Елена Витко узнала секреты хорошего урожая (видео).



