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Уборочная-2020. Каравай весит 7 миллионов 475 тысяч тонн
Продовольственная безопасность - основа экономической стабильности в государстве. В стране в этом году хороший урожай хлеба. Жатва идет активно. Каравай уже весит 7 миллионов 475 тысяч тонн. По стране осталось убрать менее 10% площадей. Больше всего зерновых традиционно намолотила Минская область. На ее счету 1 миллион 911 тысяч тонн! Миллион 513 тысяч собрали гродненские аграрии. Миллион 334 тысячи - брестские. Средняя урожайность выше прошлогодней и составляет 37,3 центнера с гектара.
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