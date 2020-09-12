Уборочная-2020. Собрано 7 миллионов 975 тысяч тонн хлеба

Последние гектары зерновых убирают с полей белорусские хлеборобы. Осталось пройти менее 3% площадей. Собрано 7 миллионов 975 тысяч тонн хлеба. В лидерах по намолоту традиционно Минская область. Здесь хлеборобы приблизились к 2 миллионам тонн.В Гродненской - более полутора миллионов. В Брестской - свыше 1 миллиона 300 тонн. Средняя урожайность высокая - 37 центнеров с гектара.



