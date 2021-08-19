Уборочная-2021: белорусский каравай весит почти 6 млн тонн

5 миллионов 937 тысяч тонн зерна на сегодня весит каравай Беларуси. Убрать осталось всего 8 процентов площадей. Минская область покорила рубеж в полтора миллиона. В тройке лидеров по намолоту также Брестский регион (1 миллион 155 тысяч тонн) и Гродненский (974 тысячи).План по поставкам зерна в счет госзаказа выполнен на 85 %.



Вместе с этим аграрии приступили и к другим полевым работам. Так, в сельхозфилиале Слуцкого сыродельного комбината готовят почву под будущий урожай зерновых. Также идет сев озимого рапса - площади с этой культурой увеличат на 300 гектаров. Связано это с хорошей урожайностью (в 40 центнеров с гектара), а также с высокой рентабельностью маслосемян.Приступили в хозяйстве и к четвертому укосу. Для травянистых кормов выращивают люцерну - она богата белком и витаминами. Всего заготовить планируют 50 тысяч тонн сенажа. Чтобы заложить такое количество питательной зеленой массы, понадобится 5 укосов.