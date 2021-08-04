Уборочная-2021: Гродненский регион - лидер по урожайности

3 миллиона 736 тысяч тонн зерновых на сегодня собрали белорусские аграрии. По стране освоено практически 54 % площадей.



К миллиону стремительно приближается Минская область. Сейчас на ее счету 894 тысячи тонн хлеба. 838 тысяч тонн у Брестского региона. Полумиллионную отметку удалось преодолеть Могилевской области. Лидер по урожайности традиционно Гродненский регион: если в среднем по Беларуси с гектара снимают 32,4 центнера, то здесь свыше сорока.