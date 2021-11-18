Уборочная-2021: общий намолот зерновых более 2 млн тонн

Аграрии Минской области подводят итоги агросезона. Общий намолот зерновых вместе с кукурузой - более двух миллионов тонн. Значительную часть урожая распределяют между комбинатами хлебопродуктов, где производят муку, крупу и комбикорм. Один из крупнейших переработчиков находится в Борисове. Здесь же местные хлебопеки представят и душистые новинки. Спрос на цельнозерновую продукцию и крафтовый хлеб.



О том, как богатство наших полей гарантирует пищевую безопасность, репортаж Алексея Кондратенко.