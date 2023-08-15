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Уборочная-2023: кто в новых лидерах Минской области
Лидеров уборочной-2023 все больше. Вклад в общее дело внес экипаж из Клецкого района. Сергей Янучок и Виктор Жуковский первыми в Минской области намолотили 4 тысячи тонн зерна с учетом рапса. Награждают без отрыва от работы - в поле. В самом хозяйстве "Кухчицы" уже убрано 95 % от плана, это более 11 тысяч тонн зерна (видео).
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