Уборочная-2023 в Беларуси: сколько уже намолочено

Теплая и достаточно сухая осень способствует хорошему урожаю. В Беларуси активным ходом идет уборочная кампания.

На сегодня уже намолочено более 7,5 млн тонн зерна (с учетом рапса). Их них почти 6,5 млн - зерновых и зернобобовых культур с кукурузой. В этом году отличный урожай рапса - более 1 млн 37 тыс. тонн.

Удалась и кукуруза. Сейчас ее уборка на зерно активно ведется во всех областях страны. Собран урожай с более чем 14 тыс. гектаров, зеленой массы под 10 млн тонн.