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Уборочная-2023 в Беларуси: сколько уже намолочено
Теплая и достаточно сухая осень способствует хорошему урожаю. В Беларуси активным ходом идет уборочная кампания.
На сегодня уже намолочено более 7,5 млн тонн зерна (с учетом рапса). Их них почти 6,5 млн - зерновых и зернобобовых культур с кукурузой. В этом году отличный урожай рапса - более 1 млн 37 тыс. тонн.
Удалась и кукуруза. Сейчас ее уборка на зерно активно ведется во всех областях страны. Собран урожай с более чем 14 тыс. гектаров, зеленой массы под 10 млн тонн.
Продолжается уборка крупяных культур: гречихи намолочено более 39 тыс. тонн, проса - 17,5 тыс. Заготовлено льнотресты 105 тыс. тонн. Второго хлеба получено почти 277 тыс. тонн, при этом урожайность превышает 352 центнеров с гектара.
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