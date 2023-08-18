Уборочная-2023: в Минской области лидеров жатвы по намолоту по доброй традиции награждают сразу в поле

В этом году сложно было, не ожидали, если честно, что намолотим тысячу тонн, зерна практически не было, много высохло. Это совместная работа, потому что если работаешь вместе в паре, то добьешься успеха. Ну и, конечно, подготовка техники.

Евгений Лукшиц, комбайнер сельскохозяйственного цеха "Гайна" Минского тракторного завода