3.42 RUB
3.35 USD
3.56 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Уборочная-2023: в Минской области лидеров жатвы по намолоту по доброй традиции награждают сразу в поле
И вновь в лидерах жатвы в Беларуси аграрии Минской области. Они намолотили более 1 млн 539 тыс. тон. Это общий намолот колосовых культур и рапса. Средняя урожайность - свыше 35 центнеров с гектара. Осталось обработать почти 10 % площадей.
С каждым днем все больше и персональных достижений на жатве. К доброй традиции награждения присоединилось хозяйство "Гайна" Минского тракторного завода. Свою первую тысячу тонн урожая в этом году перевез экипаж Евгения Лукшица и Ивана Дудалева. На пьедестал тысячников поднялся и водитель Александр Ревяко. Всего же намолот зерна в хозяйстве превысил 3 тыс. тон, выполнен и госзаказ по рапсу.
В этом году сложно было, не ожидали, если честно, что намолотим тысячу тонн, зерна практически не было, много высохло. Это совместная работа, потому что если работаешь вместе в паре, то добьешься успеха. Ну и, конечно, подготовка техники.
Зерновые культуры уже практически заканчиваем убирать, я думаю, ко вторнику мы полностью закончим уборку зерновых. У нас в этом году хороший урожай рапса. Уже готовимся к севу озимых, готовим поля к севу, вносим удобрения.
В эти жаркие августовские дни за будущий каравай отвечают не только мужчины-механизаторы. Сегодня в рамках акции "Хлеб на ладонях женщины" наградили заведующую кормозаготовительным складом Веронику Балцевич. Несмотря на высокие темпы уборочной, она работает наряду с хлеборобами от рассвета до рассвета.
Президент
Все
Президент Беларуси поздравил коллектив Кировского филиала АО "Апатит" с 95-летием создания комбината
Лукашенко на климатическом саммите: Первостепенная задача - перенастроить национальные экономики
Почему Президент Беларуси упрекнул Секретариат ООН в махровом бюрократизме
"Пора от слов перейти к делу" - Лукашенко внес предложения по борьбе с изменением климата
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все