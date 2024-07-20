Уборочная - 2024: аграрии Беларуси уже собрали более 2,6 млн т зерна

В Беларуси собрали с учетом рапса более 2,6 млн т зерна, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Министерство сельского хозяйства и продовольствия.



На 20 июля в республике намолочено 2,62 млн т зерна. Из них собрано 1,822 млн т зерновых и зернобобовых культур и 798 тыс. т озимого рапса.



В Гомельской области озимый рапс собран на 99,3 % площадей, в Брестской - на 97,2 %, в данных регионах уборка этой культуры приблизилась к финальной стадии.



В разрезе регионов вклад в общий каравай республики выглядит следующим образом. В Брестской области зерна с учетом рапса собрали 718,6 тыс. т, Минской - 626 тыс. т, Гродненской 602,5 тыс. т. Аграрии Гомельской области собрали 324,2 тыс. т зерна, включая рапс, Могилевской - 236,2 тыс. т, Витебской - 112,6 тыс. т.



В Беларуси продолжается уборка ярового ячменя (сжато 59,2 % от плана), озимой ржи (29,5 %), пшеницы (15,2 %), тритикале (13,3 %), зернобобовых (10,7 %), овса (4,9 %). Уборка озимого ячменя завершена.



Параллельно с уборкой идет теребление льна. Вытереблено 19,3 тыс. га, что составляет 43,1 %от подлежащих уборке площадей.



После сбора зерновых колосовых и зернобобовых культур убрана солома на 47 % скошенных площадей.



Аграрии также продолжают заготовку травяных кормов. Всего заготовлено более 3,23 млн т кормовых единиц (32,9 % к плану), что на одну условную голову скота составляет 10,75 ц кормовых единиц. Это на 2,4 ц кормовых единиц больше показателя аналогичного периода прошлого года.



