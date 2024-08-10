Уборочная - 2024: белорусские аграрии намолотили почти 7 млн тонн зерна

Без малого 7 млн тонн - столько на сегодня весит республиканский каравай вместе с рапсом. Аграриям осталось освоить 16 % площадей.

Почти завершили уборку в Брестской области - по темпам регион опережает остальные. А вот по намолоту впереди Минская область - 1 миллион 864 тысячи тонн нового урожая.