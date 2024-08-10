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Уборочная - 2024: белорусские аграрии намолотили почти 7 млн тонн зерна
Без малого 7 млн тонн - столько на сегодня весит республиканский каравай вместе с рапсом. Аграриям осталось освоить 16 % площадей.
Почти завершили уборку в Брестской области - по темпам регион опережает остальные. А вот по намолоту впереди Минская область - 1 миллион 864 тысячи тонн нового урожая.
Полтора миллиона тонн в закромах гродненских аграриев. Здесь самая высокая урожайность по стране. 10 % площадей осталось убрать на Гомельщине. Могилев намолотил 734 тысячи тонн нового урожая. На Витебщине сжато свыше 200 тысяч гектаров. Поставский, Чашникский, Шумилинский райны убрали более 80 % площадей.
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