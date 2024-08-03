Уборочная-2024: белорусские аграрии намолотили уже более 5,6 млн тонн зерна

Благодаря теплой и сухой погоде белорусские аграрии увеличили темпы уборочной кампании.



Намолот на 3 августа с учетом рапса составляет 5 млн 660 тыс. тонн. Впереди центральный регион с цифрой почти 1,5 млн тонн. Не отстает и Брестская область - там 1 млн 365 тыс. тонн нового урожая.

Гродненщина с урожайностью почти 50 центнеров с гектара замыкает тройку лидеров. Практически одинаково намолотили аграрии Гомельской и Могилевской областей.