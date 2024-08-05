Уборочная-2024: белорусские аграрии собрали более 6 млн т зерна

Новую планку преодолели белорусские аграрии. Каравай-2024 весит 6 млн 178 тыс. т, из них 5 млн 127 тыс. т - зерновые и зернобобовые культуры, 1 млн 51 тыс. т рапса.

В лидерах по намолоту Минская область (на ее счету 1 млн 634 тыс. т), за ней следуют Брестская и Гродненская. Планку в 600 тыс. т преодолели Гомельский и Брестский регионы. Активно ведут работы и на севере страны. На счету Витебской области 459 тыс. тонн.