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Уборочная-2024: белорусские аграрии собрали более 6 млн т зерна

Новую планку преодолели белорусские аграрии. Каравай-2024 весит 6 млн 178 тыс. т, из них 5 млн 127 тыс. т - зерновые и зернобобовые культуры, 1 млн 51 тыс. т рапса.

В лидерах по намолоту Минская область (на ее счету 1 млн 634 тыс. т), за ней следуют Брестская и Гродненская. Планку в 600 тыс. т преодолели Гомельский и Брестский регионы. Активно ведут работы и на севере страны. На счету Витебской области 459 тыс. тонн.

Также идет жатва ярового ячменя, его осталось собрать всего на 20 % площадей. Собирают озимую рожь, пшеницу, овес, тритикале. Вытереблено 37,3 тыс. га льна. Осталось освоить 16 % полей. Активными темпами ведется подготовка почвы под озимый рапс.

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