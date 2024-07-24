Уборочная-2024: Брестская область собрала первый миллион тонн зерна

Брестская область собрала первый миллион тонн зерна с учетом рапса.

Всего же по Беларуси собрано более 3 млн 782 тыс. тонн нового урожая вместе с рапсом. Из них 960 тыс. тонн озимого рапса, остальное зерновые и зернобобовые. Гомельская и Брестская области уже завершили уборку рапса.

Что касается цифр по областям, то вслед за лидером - Брестчиной - идет столичный регион - 917 тыс. тонн нового урожая. Далее Гродненская область - 883 тыс. тонн зерна с учетом рапса, 419 тыс. тонн убрано на Гомельщине, 353 - в Могилевской области, 206 тыс. тонн нового урожая собрали аграрии Витебского региона.