Уборочная-2024: Гродненская область собрала первый миллион тонн зерна с учетом рапса

Гродненская область собрала первый миллион тонн зерна с учетом рапса, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Министерство сельского хозяйства и продовольствия.

В общую копилку зерна с учетом рапса намолотили: Минская область - 1,2194 млн т, Брестская - 1,1205 млн т, Гродненская - 1,012 млн т, Гомельская - 514 тыс. т, Могилевская - 478,7 тыс. т, Витебская - 323,3 тыс. т. Всего аграрии Беларуси с учетом рапса собрали более 4,6 млн т зерна.

Наряду с уборкой урожая продолжаются работы по заготовке травяных кормов. Всего заготовлено 3,398 млн т кормовых единиц (34,6 % к плану).

Поставлена задача перед аграриями максимально заготовить и внести органические удобрения в летне-осенний период. Всего на поля под сев озимых культур вывезено 11,9 млн т органический удобрений, внесено 2,12 млн т.

