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Уборочная кампания - 2019 активно набирает темп
Уборочная кампания в Беларуси - в самом разгаре. Каким будет каравай в этом году - обсуждали накануне на уровне Президента и правительства. Александр Лукашенко провел селекторное совещание с руководителями всех регионов республики. Без внимания не остался ни один вопрос. Основные поручения отрасли - в сюжете Вероники Буты.
Брестчина. Здесь жатва началась одной из первых: зерновых полей обмолотили почти половину. Минская область - самый хлебный регион страны. Здесь собирают четверть республиканского каравая. Гомель традиционно в тройке лидеров по объему. Гродненщина отличается самой высокой урожайностью. Северный и восточный районы страны уже тоже приступили к жатве. Уборочная кампания - 2019 активно набирает темп.
И чтобы провести ее максимально эффективно, накануне сверили часы и расставили акценты. На связи с Дворцом Независимости все регионы страны. Президент с самого начала задает высокую планку.
Полная мобилизация усилий и максимальная концентрация на местах.
И эта планка без проблем будет покорена. В разговоре с губернаторами еще важное поручение: зерно на полях оставаться не должно. Климат в последние десятилетия меняется так быстро, что за ним не успевает сельское хозяйство.
Президент в очередной раз напоминает: профильным специалистам нужно быть более гибкими в мышлении
Президент в очередной раз напоминает: профильным специалистам нужно быть более гибкими в мышлении, всегда думать о новых культурах. Да и действовать незамедлительно. Так, Александр Лукашенко обратил внимание губернаторов на хорошее качество гибридной ржи. Ей отдали предпочтение на Витебщине. Опыт можно перенять и в других регионах страны. К слову, тема климата непростая для многих областей. Президент анонсировал, к разговору вернутся. В ближайшее время Александр Лукашенко планирует посетить гомельских аграриев. Уборочная кампания - своего рода экзамен за год. Мониторинг накануне показал серию нарушений. Все вопросы взяты под контроль.
Без внимания не остались ни техника, ни кадры.
Среди актуальных задач - восполнить кормовые запасы в каждом хозяйстве, собрать в госрезерв не менее полумиллиона тонн зерна, активнее работать с новыми технологиями.
Массовую уборочную на полях страны поручено завершить за 20 дней. Но главное, на чем делает акцент Глава государства, в погоне за темпами не потерять в качестве.
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