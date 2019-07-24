Уборочная кампания в Беларуси - в самом разгаре. Каким будет каравай в этом году - обсуждали накануне на уровне Президента и правительства. Александр Лукашенко провел селекторное совещание с руководителями всех регионов республики. Без внимания не остался ни один вопрос. Основные поручения отрасли - в сюжете Вероники Буты.



Брестчина. Здесь жатва началась одной из первых: зерновых полей обмолотили почти половину. Минская область - самый хлебный регион страны. Здесь собирают четверть республиканского каравая. Гомель традиционно в тройке лидеров по объему. Гродненщина отличается самой высокой урожайностью. Северный и восточный районы страны уже тоже приступили к жатве. Уборочная кампания - 2019 активно набирает темп.



И чтобы провести ее максимально эффективно, накануне сверили часы и расставили акценты. На связи с Дворцом Независимости все регионы страны. Президент с самого начала задает высокую планку.



Полная мобилизация усилий и максимальная концентрация на местах.

И эта планка без проблем будет покорена. В разговоре с губернаторами еще важное поручение: зерно на полях оставаться не должно. Климат в последние десятилетия меняется так быстро, что за ним не успевает сельское хозяйство.

Президент в очередной раз напоминает: профильным специалистам нужно быть более гибкими в мышлении



Президент в очередной раз напоминает: профильным специалистам нужно быть более гибкими в мышлении, всегда думать о новых культурах. Да и действовать незамедлительно. Так, Александр Лукашенко обратил внимание губернаторов на хорошее качество гибридной ржи. Ей отдали предпочтение на Витебщине. Опыт можно перенять и в других регионах страны. К слову, тема климата непростая для многих областей. Президент анонсировал, к разговору вернутся. В ближайшее время Александр Лукашенко планирует посетить гомельских аграриев. Уборочная кампания - своего рода экзамен за год. Мониторинг накануне показал серию нарушений. Все вопросы взяты под контроль.



Без внимания не остались ни техника, ни кадры.