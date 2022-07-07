Песни, каравай и снопы из первых колосьев - в Беларуси приступили к уборке озимого ячменя

Сейчас продовольствие и стабильный заработок ценится больше золота. На этом в последнее время делает акцент наш Президент. В нынешних реалиях главное - это собрать хороший урожай. Первыми в гонку за хлеб вступили южные регионы страны. Прогнозы на жатву-2022 у аграриев положительные - уборка озимого ячменя уже показывает хорошие результаты. Виды есть и на экспериментальные культуры. Николай Скинтиян продолжит.

Песни, каравай и снопы из первых колосьев. Начало жатвы - праздник для хлеборобов. Хозяйство "Особино" приступило к уборке озимого ячменя. У Александра Тищенко на этот сезон большие планы. Механизатор уже 15 лет в деле - в прошлом году собрал 2000 тонн зерна. Уступать лидерство Александр не намерен и сейчас - техника готова, запчастей хватает, урожай созрел неплохой.

Ожидания у нас довольно-таки хорошие. С зерновыми в этом году погода помогла, колос крупный, все чисто у нас. Техника у нас новая, современная, хорошая, работаем качественно, так что всегда всего добиваемся. Александр Тищенко, механизатор РУП "Белоруснефть-Особино"

Урожайность озимого ячменя - не менее 50 центнеров с гектара

Ставка на озимый клин. Для знойного Гомельского региона такая стратегия проверена временем. Посадки ячменя расширили и не зря, урожайность хорошая - не меньше 50 центнеров с гектара. К слову, предприятие увеличило весь зерновой клин. Инвестиция себя полностью оправдала.





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Мы прекрасно понимаем, что именно зерновая группа для нас - это безопасность нашего предприятия, это продовольственная безопасность, страховая подушка. 23 комбайна будут участвовать в уборке, экипажи подобраны. Есть определенные запасы топлива. Николай Долич, директор РУП "Белоруснефть-Особино"

Перспективная культура - соя

"Особино" - хозяйство комплексное. Спектр задач - от выращивания зерновых до производства и переработки мяса птицы. Производственная независимость в приоритете. Для этого разрабатываются новые направления работы. Например, выращивание сои.

Сейчас она в стадии цветения. Стручки появятся примерно через месяц, пойдет созревание. Агроном

Соя - кладезь растительного белка. Без этой культуры не сможет обойтись ни одна современная птицефабрика в мире.

Прежде всего соя нужна для изготовления шрота - высокобелкового комбикорма. Собственные посадки сои помогут значительно сократить импорт продукта.

Рентабельность сои в 2021 году - около 15 %

Обеспечить кормами не только хозяйство, но и рынок. В прошлом году рентабельность культуры составила около 15 %. Растение перспективное, хозяйство активно развивает новое направление.

Если не будет никаких форс-мажоров, мы должны получить не хуже прошлого года и на порядок лучше. А это будут для нашего предприятия неплохие финансовые средства. Но в первую очередь для нас это корма. Вячеслав Иванов, управляющий сельскохозяйственным участком № 1 РУП "Белоруснефть-Особино"