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Песни, каравай и снопы из первых колосьев - в Беларуси приступили к уборке озимого ячменя
Сейчас продовольствие и стабильный заработок ценится больше золота. На этом в последнее время делает акцент наш Президент. В нынешних реалиях главное - это собрать хороший урожай. Первыми в гонку за хлеб вступили южные регионы страны. Прогнозы на жатву-2022 у аграриев положительные - уборка озимого ячменя уже показывает хорошие результаты. Виды есть и на экспериментальные культуры. Николай Скинтиян продолжит.
Песни, каравай и снопы из первых колосьев. Начало жатвы - праздник для хлеборобов. Хозяйство "Особино" приступило к уборке озимого ячменя. У Александра Тищенко на этот сезон большие планы. Механизатор уже 15 лет в деле - в прошлом году собрал 2000 тонн зерна. Уступать лидерство Александр не намерен и сейчас - техника готова, запчастей хватает, урожай созрел неплохой.
Ожидания у нас довольно-таки хорошие. С зерновыми в этом году погода помогла, колос крупный, все чисто у нас. Техника у нас новая, современная, хорошая, работаем качественно, так что всегда всего добиваемся.
Урожайность озимого ячменя - не менее 50 центнеров с гектара
Ставка на озимый клин. Для знойного Гомельского региона такая стратегия проверена временем. Посадки ячменя расширили и не зря, урожайность хорошая - не меньше 50 центнеров с гектара. К слову, предприятие увеличило весь зерновой клин. Инвестиция себя полностью оправдала.
Мы прекрасно понимаем, что именно зерновая группа для нас - это безопасность нашего предприятия, это продовольственная безопасность, страховая подушка. 23 комбайна будут участвовать в уборке, экипажи подобраны. Есть определенные запасы топлива.
Перспективная культура - соя
"Особино" - хозяйство комплексное. Спектр задач - от выращивания зерновых до производства и переработки мяса птицы. Производственная независимость в приоритете. Для этого разрабатываются новые направления работы. Например, выращивание сои.
Сейчас она в стадии цветения. Стручки появятся примерно через месяц, пойдет созревание.
Соя - кладезь растительного белка. Без этой культуры не сможет обойтись ни одна современная птицефабрика в мире.
Прежде всего соя нужна для изготовления шрота - высокобелкового комбикорма. Собственные посадки сои помогут значительно сократить импорт продукта.
Рентабельность сои в 2021 году - около 15 %
Обеспечить кормами не только хозяйство, но и рынок. В прошлом году рентабельность культуры составила около 15 %. Растение перспективное, хозяйство активно развивает новое направление.
Если не будет никаких форс-мажоров, мы должны получить не хуже прошлого года и на порядок лучше. А это будут для нашего предприятия неплохие финансовые средства. Но в первую очередь для нас это корма.
Несмотря на привередливость сои, на предприятии увеличили ее площади. Сейчас это 1100 гектаров. Уже проведена гербицидная обработка и подкормка. Сейчас аграрии контролируют развитие культуры.