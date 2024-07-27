Уборочная кампания - 2024: белорусские аграрии собрали почти 4,5 млн тонн зерна

Белорусские аграрии собрали почти четыре с половиной миллиона тонн зерна с учетом рапса. Из них 3 млн 450 тыс. тонн зерновых и зернобобовых.

Самый большой вклад в общую копилку у Минской области - 1 млн 151 тыс. тонн. Чуть менее у Брестского региона. Без малого миллион тонн нового урожая у аграриев Гомельщины. Почти полмиллиона в закромах у Могилевской области. Увеличивают темпы уборки витебские аграрии.