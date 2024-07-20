Уборочная кампания - 2024 и преодоление последствий урагана. Проведем работу над ошибками по итогам селекторного совещания с участием Президента

Беларусь рассчитывает на хороший урожай. В стране уже собрано более 2 миллионов 600 тысяч тонн зерна с учетом рапса. Аграрии и профильные ведомства приложат все усилия, чтобы уборочная кампания - 2024 прошла на высоком организационном уровне, а проблемные вопросы были незамедлительно решены.

По поручению главы государства, ситуацию должны держать на личном контроле уполномоченные Президента по областям и губернаторы.

Накануне на селекторном совещании Александр Лукашенко отметил, больших проблем он не видит в ходе уборочной кампании, об этом отчитались и регионы. Но организацию работ на уровне и дисциплину никто не отменяет! Все это актуально и в преодолении последствий недавней стихии - она оголила ряд проблем. Подробности у Вероники Буты.

Уборочная кампания - 2024: виды на урожай

В СПК имени Сенько первые комбайны на поля вывели еще в середине июня. Хлеба в этом году созрели раньше обычного, а благодаря строгому соблюдению всех агрономических технологий удалось получить высокую урожайность вопреки капризам погоды. Параллельно уборку ведут сразу нескольких зерновых культур.

Мы уже перешагнули экватор уборочный. Посевы радуют, урожай на сегодняшний день по озимой пшенице, третикале 100 и более центнеров. По яровому ячменю, вот это первое поле, порядка 80 центнеров. Обеспечили соблюдение технологического процесса от и до. Дмитрий Брукиш, первый зампредседателя СПК имени и. п. Сенько

Полностью завершить уборку зерновых в хозяйстве планируют уже через 2-3 недели, если позволит погода. Увы, недавние ураганные ветры внесли коррективы в график.

"На этом поле у нас произрастает пшеница. Где-то половина поля у нас полегла. Но, тем не менее, это не мешает нам, уборке", - рассказал Игорь Лавришук, агроном-агрохимик СПК имени и. п. Сенько.

Агроном лично обследует пострадавшие поля. Вердикт однозначный. Пшеница полностью созрела. Для перестраховки полеглицу убирают сразу, не дожидаясь дождей.

Озимая пшеница. Урожайность на данном поле составляет около 100 центнеров, несмотря на то, что она полегла. Техника у нас современная, позволяет убирать без потерь. Игорь Лавришук, агроном-агрохимик СПК имени И. П. Сенько

Результаты оптимистичны в целом по области. Предварительные прогнозы. В этом году хлеб не хуже уровня прошлого года.

Нам есть чем гордиться. И эти результаты, я просто уверен, они будут лучшими результатами в республике, как по уборке массы семян рапса, так и по уборке зерновых и зернобобовых культур. Поэтому мы подведем итоги в свое время. Сейчас стоит задача, как я говорю, у каждого свой фронт. Сейчас фронт на мирных полях нашей Родины. Юрий Валеватый, первый зампредседателя Гродненского облисполкома

Уборочная кампания - 2024: стихия не помеха

Более серьезные коррективы природная стихия внесла на Гомельщине. Но и здесь аграрии оптимистичны. Ситуация на хлебной страде не критическая. Техника позволяет работать практически без потерь.

В планах имеется не менее 45 центнеров с гектара.





Мы надеемся, что предприятия хлебоприемные своевременно с нами рассчитаются. Мы к зиме сможем восстановить все поврежденные крыши, механизмы. Примерным подсчетом было установлено, что противный ущерб около миллиона ста тысяч. Александр Хаврученко, директор суп "Морозовичи-Агро" ОАО "Гомельский химический завод"

Уборочная кампания - 2024: все оргвопросы решены

В профильном ведомстве уверяют, вопрос финансов у них тоже на контроле. Так как в этом году сельское хозяйство в стране не поддерживали еще никогда. Сверили позиции во время селекторного совещания. Нужны лишь высокая организация работ, мотивация аграриев и железная дисциплина.

Готовилось распоряжение на выделение бюджетных средств для оплаты за поставленное в счет государственных нужд зерно. Глава государства подписал это распоряжение, поэтому рассчитаемся с аграриями за поставку зерна в госзаказ. Со стороны правительства, Минсельхозпрода и областей все вопросы решены. Я думаю, что справимся с поставленными задачами. Анатолий Линевич, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси, уполномоченный представитель Президента Беларуси в Витебской области

В целом, больших проблем нет. Глава государства вчера несколько раз спросил, что еще не сделано с моей стороны, что не сделало правительство. Все сделал глава государства. Решены вопросы с топливом, с минеральными удобрениями, с привлечением транспортных средств, которые необходимы для отводки зерна, для подачи его на элеваторы. Госзаказ, отработаны схемы, маршруты. То количество людей, которое необходимо на комбайны, тоже каждая область знает, в том числе и Брест, и они уже работают. Остались чисто организационные вопросы на местах. Михаил Русый, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси, уполномоченный представитель Президента Беларуси в Брестской области

Поля под контролем

Михаил Русый только вернулся из Брестской области. Сенатор вместе с вице-премьером Шулейко - уполномоченные Президента по юго-западу страны. Регион вышел на технологические темпы уборки 5 % в день, что позволит завершить жатву до 5 августа и приступить к севу озимых. В целом Беларусь рассчитывает на хороший урожай. Александр Лукашенко ориентирует на 11 миллионов тонн в закромах. В Могилевской области, к слову, сегодня уже чествовали первого в стране трехтысячника.

Есть урожай. Его нужно собрать в максимально короткие сроки. Мы сегодня рассчитываем минимум больше миллиона прошлого года. Сегодня самое главное, мы убрали порядка 25 %. И мы видим, что уборочная сегодня в самом разгаре. Мы будем рассчитывать на 25 дней где-то, для того, чтобы завершить основную уборочную кампанию. Юрий Шулейко, заместитель премьер-министра Беларуси, уполномоченный представитель Президента Беларуси в Брестской области

Контролеры констатируют, работаем не без нарушений. От хищения и коррупции до приписок, неготовность техники зерносушилок, все такие случаи халатности взяты под контроль.

Основная задача, которая была поставлена главой государства, это недопущение потери урожая. К сожалению, такого рода факты есть, и на этом будут сосредоточены усилия как уполномоченного по Гродненской области, так и Комитета в целом. И здесь работа многоплановая, это работа как самой техники, ремонт техники, работы механизаторов, некоторые из которых не явились, мы с этим сейчас разбираемся. Василий Герасимов, председатель Комитета госконтроля Беларуси, уполномоченный представитель Президента Беларуси в Гродненской области

Не остаться в стороне

Впереди немало работы, и не только у аграриев и контролеров. Из-за недавнего урагана хватило и лесному хозяйству, энергетикам и МЧС. Труд на аграрной ниве и преодоление разгула стихии на дополнительном контроле у губернаторов и у уполномоченных Президента по областям. Накануне глава государства обновил состав. Работа требует четкости, ответственности и координации на всех уровнях. В стороне нельзя оставаться и простым гражданам.





Президент о последствиях стихии: Это война, только нет стрельбы

Люди не хотят понимать, что это чрезвычайная ситуация. Война просто. Только нет стрельбы из автоматов и пулеметов. То же самое, что на войне. И никто не задается вопросом, а что ты сделал для того, чтобы преодолеть эту катастрофу? Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь (Минск, 19.07.2024)

Уроки чрезвычайного происшествия

Глава Администрации Президента, он же уполномоченный по Могилевской области, изучает сегодня последствия грозового фронта в своей зоне ответственности. Регион второй после Гомельского по масштабу разрушений. По словам Дмитрия Крутого, сейчас важно усвоить уроки чрезвычайного происшествия. После селектора у главы государства даны дополнительные поручения в борьбе с последствиями стихии. Первое - установление конкретных дедлайнов. Второе - извлечение тех самых уроков. Что нужно сделать на будущее, чтобы минимизировать последствия?

Мы с коллегами из МЧС сейчас думаем, как Президент сказал, изучить фактически формат и режимы военного времени, когда оповещатели, громкие сирены при вот таких ураганных ветрах и потенциально уже видимых каких-то страшных явлениях будут мгновенно включаться. И люди будут понимать, что нужно бежать в укрытие. Здесь основной смысл - спасти человеческие жизни. И, как Президент сказал, никакой ущерб от стихии, где бы он ни происходил, не стоит ни одной человеческой жизни. Поэтому вот здесь задача МЧС - в корне поменять систему оповещения. Дмитрий Крутой, глава Администрации Президента Беларуси, уполномоченный представитель Президента Беларуси в Могилевской области

Впредь для бесперебойной работы сельского хозяйства в период ЧС в Могилевской области необходимо закупить 250 электрогенераторов в плановом режиме. В целом же, по мнению Дмитрия Крутого, в стране создана такая система, которая позволяет справиться с любыми вызовами.

Устранение последствий стихии

Минэнерго рассчитывает в течение месяца устранить все последствия. Президент ориентирует смотреть на проблему шире и поручил в целом проинспектировать состояние линий электропередачи, если нужно заменить опоры на новые. Деньги найдут.

Губернаторы, возьмите это на контроль. Пока министр будет со своими специалистами у вас работать, требуйте, чтобы были восстановлены все линии электропередачи. А хилые, худые линии, их надо снести и заменить. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь (Минск, 19.07.2024)

В Буда-Кошелевском районе каждый второй населенный пункт полностью или частично остался без электричества. А деревня Губичский Кордон небольшая, всего 14 дворов, затерялась в лесах, но и сюда доехали специалисты. Временно в дома электричество подавалось от дизельгенератора. Аварийная бригада уже готовится подключать к стационарному источнику электрической энергии.

Забота о людях. Тут понятно, что не оставили. Хотя маленький поселочек. Но я приятно был удивлен. Приехал, смотрю, генератор работает уже. Владимир Прокопенко, житель д. Губичский Кордон