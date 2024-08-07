Уборочная кампания - 2024: Намолочено 6 млн 517 тыс. т зерна с учетом рапса

Свыше 6,5 млн т зерна вместе с рапсом намолочено на 7 августа. Больше всех в закромах столичного региона. Это свыше 1 760 тыс. т нового урожая. Брестская область убирает быстрее всех. Здесь осталось обработать лишь 7 % площадей. На Гродненщине намолочено почти 1.5 млн тонн зерна и рапса при урожайности 45,5 центнера с гектара. Аграриям Гомельского региона нужно убрать лишь 13 % площадей. Почти 700 тыс. т нового урожая собрали в Могилевской области. Без малого полмиллиона у хлеборобов Витебщины. Параллельно аграрии очищают поля от соломы и готовят почву под сев озимых культур, также идет заготовка зеленых кормов и теребление льна.