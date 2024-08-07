ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ПромышленностьТорговляСельское хозяйство

Уборочная кампания - 2024: Намолочено 6 млн 517 тыс. т зерна с учетом рапса

Белорусские аграрии перешагнули новый рубеж в уборочной. Сбор урожая выходит на финишную прямую.

Свыше 6,5 млн т зерна вместе с рапсом намолочено на 7 августа. Больше всех в закромах столичного региона. Это свыше 1 760 тыс. т нового урожая. Брестская область убирает быстрее всех. Здесь осталось обработать лишь 7 % площадей. На Гродненщине намолочено почти 1.5 млн тонн зерна и рапса при урожайности 45,5 центнера с гектара. Аграриям Гомельского региона нужно убрать лишь 13 % площадей. Почти 700 тыс. т нового урожая собрали в Могилевской области. Без малого полмиллиона у хлеборобов Витебщины. Параллельно аграрии очищают поля от соломы и готовят почву под сев озимых культур, также идет заготовка зеленых кормов и теребление льна.

  • Минская область – 1763,6 тыс. тонн

  • Брестская область – 1468 тыс. тонн

  • Гродненская область – 1459 тыс. тонн

  • Гомельская область – 635,8 тыс. тонн

  • Могилёвская область – 694 тыс. тонн

  • Витебская область – 497 тыс. тонн

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все