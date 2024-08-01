Уборочная кампания - 2024: узнали, насколько потяжелел белорусский каравай

Вровень идут Брестская и Минская области. Немного позади Гродненский регион. Здесь, к слову, самая высокая урожайность. По полмиллиона в закромах Гомельской и Могилевской областей, 365,5 тыс. тонн нового урожая на счету Витебщины. И это в пять раз больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.