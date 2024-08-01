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Уборочная кампания - 2024: узнали, насколько потяжелел белорусский каравай

Хлебный каравай в Беларуси тяжелеет с каждым днем. Намолот на 1 августа составляет 5 млн 119 тыс. тонн с учетом рапса.

Вровень идут Брестская и Минская области. Немного позади Гродненский регион. Здесь, к слову, самая высокая урожайность. По полмиллиона в закромах Гомельской и Могилевской областей, 365,5 тыс. тонн нового урожая на счету Витебщины. И это в пять раз больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Минская область - 1291,3 тыс. тонн;

Брестская область - 1262 тыс. тонн;

Гродненская область - 1126 тыс. тонн;

Гомельская область - 549,8 тыс. тонн;

Могилевская область - 524 тыс. тонн;

Витебская область - 365,5 тыс. тонн.

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