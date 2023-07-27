Уборочная кампания, кадровые вопросы и экспортная новинка из сухого молока - Лукашенко принял с докладом вице-премьера

Сегодня же глава государства принял с докладом вице-премьера. Уборочная кампания, кадровые вопросы и экспортная новинка из сухого молока. Леонид Заяц - в правительстве курирует аграрные вопросы.

Речь в первую очередь о качестве и темпах уборочной. В ближайшее время Александр Лукашенко посмотрит лично (планируются командировки в регионы). Как известно, нынешний министр сельского хозяйства Игорь Брыло станет помощником главы государства в Витебской области. Сейчас рассматриваются кандидаты на его должность. Сегодня этот вопрос обсуждался на встрече.

Главный вопрос - как на полях у нас сегодня ситуация, как складывается уборка урожая? Второй вопрос - кадровый. Вы за эту неделю должны были внести кандидатуру министра сельского хозяйства. Я хотел бы услышать ваше мнение. То есть кадры и организация уборочных работ на сегодняшний день. А в ближайшее время я постараюсь побыть (в регионах. - Прим. ред.). У меня в плане запад посмотреть. Как раз зона твоей ответственности - Гродненская область. Посмотрим, возможно, Брестскую область. Целый комплекс работ Министерства сельского хозяйства. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь

Аграрии ждут хороших погодных условий для уборки урожая

В Беларуси на сегодня убрано порядка 16 % площадей, намолочено более одного миллиона ста тысяч тонн зерна. Аграрии ждут подходящих погодных условий, работу прерывают сильные ливни. Поставлены главой государства задачи на недавнем селекторе, посвященному уборочной кампании, на контроле правительства. Обеспечение сельхозогранизаций топливом, состояние и наличие необходимой техники и кадровая дисциплина! В целом есть все для того, чтобы собрать урожай вовремя и без потерь.

Госзаказ будет выполнен. Часть зерна - полмиллиона тонн про запас - наша страна закупит в России. Витебская область уже получила первые 150 тыс. тонн.

"Техническая готовность очень высокая, комбайны исправны, сушильное хозяйство работает на все 100 %. Ждем на краю поля хороших условий и приступаем к уборке. Каждый час используем для того, чтобы можно было убрать хлеб. Технических возможностей и людских ресурсов достаточно для того, чтобы убрать все вовремя и без потерь", - подчеркнул вице-премьер.

Он обратил внимание, что на уровне правительства и главы государства приняты все необходимые решения для организации уборки зерновых культур.

Поручение Президента: конфеты из сухого молока

Леонид Заяц сегодня презентовал новинку - конфеты из сухого молока. Сделаны они по поручению главы государства. Без сахара, в составе растительные добавки. Такое лакомство пользуется огромным спросом в Китае. В планах - экспортировать сладкую продукцию и на африканский континент, конечно, обеспечат и собственный рынок.

"По вкусовым качествам - достаточно неплохой (продукт. - Прим. ред.), - считает вице-премьер. - В нем содержатся натуральные продукты: молоко сухое цельное, сыворотка, лактоза, фруктовый наполнитель".

