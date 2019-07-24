Начнем с главной темы - продовольственной безопасности. Это если говорить глобально. Но здесь и не стоит приуменьшать важность аграрного сезона. Ведь от того, насколько четко и без потерь сработают наши аграрии, зависит многое. В том числе наш с вами каравай и экспортные позиции страны. Уборочная кампания в Беларуси в самом разгаре. На сегодня убрана почти треть площадей - это около миллиона семисот тысяч тонн зерна. Жесткие сроки завершения кампании были определены ранее на совещании Президента с главами регионов - не более 20 календарных дней.

О ходе уборочной - репортаж Юрия Карнеловича. В производственно-технологической лаборатории агрокомбината "Скидельский" в эти дни много работы. Взять пробы нового урожая, изучить его качество и дать компетентное заключение - от точного анализа зависит сохранность запасов зерна. В зависимости от заключения лаборатории машины с зерном направляют непосредственно на элеватор.







Для каждой культуры свои емкости для хранения

Пшеница, рапс, рожь - всего агрокомбинату в рамках госзаказа необходимо заложить на хранение 51 000 тонн зерна. С начала уборочной кампании этот элеватор работает практически в круглосуточном режиме. Машины принимают даже ночью. Мощности предприятия позволяют за сутки переработать до 5 000 тонн зерна.

При соблюдении всех технологических режимов зерно может храниться десятилетиями

Правда, на агрокомбинате стараются обновлять резервный запас каждые три года. В нынешнюю жатву основной объем поставок пришелся именно на июль. Чтобы обеспечить поставки зерна не только в счет госзаказа, но и на собственные нужды, многие хозяйства страны в этом году были вынуждены пересмотреть структуру посевов. Виной всему засуха. Так, в сельхозпредприятии "Урицкое" Гомельского района пересевать пришлось 500 гектаров, в основном - на песчаных землях.







Одновременно с уборкой зерновых аграрии продолжают заготовку зеленых кормов

Особое внимание - их сохранности, строительству траншей и консервации по новым технологиям, что обеспечит необходимую кормовую базу для животноводства. Накануне на этом сосредоточил свое внимание и Президент во время совещания с руководителями регионов.





