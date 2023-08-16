Уборочная кампания в Беларуси в своем экваторе - намолочено практически 5 млн 819 тыс. т зерна

Уборочная кампания в Беларуси в своем экваторе. Общий каравай набирает вес. Хлеборобы трудятся не покладая рук, чтобы быстро, качественно и без потерь собрать урожай. И уже приближаются к новому миллионному рубежу.

На сегодняшнее утро намолочено практически 5 миллионов 819 тысяч тонн зерна с учетом рапса. Из них 4 миллиона 890 тысяч тонн зерновых колосовых и зернобобовых культур и 930 тысяч тонн рапса. Параллельно с уборкой идет заготовка льна. Его уже вытереблено на 88 % площадей. Идет подготовка почвы под сев урожая следующего года. Темпы в 2 раза превышают прошлогодние показатели.

На переработку поступили первые партии льнотресты нынешнего урожая. Северный шелк - культура рентабельная. Цена напрямую зависит от качества полученного волокна. Специалисты отмечают, что если в длине стебли из-за засухи не добрали от 5 до 10 сантиметров, то количество и качество льноволокна на уровне. Много работы и на хлебном поле. Параллельно с обмолотом гектаров с зерновыми идет обработка почвы и сев озимых культур. Это уже основа урожая будущего года. Тему продолжит

Ольга Масловская

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Ярко-красные комбайны в золотистом поле. Такая привычная для белорусов картина в летний сезон. В хозяйстве "Кушлики" подошли к уборке овса. Да, засуха внесла коррективы в планы аграриев (в этой местности дождей не было около 60 дней). Поэтому сейчас так важно убрать все до зернышка. Экспериментируют с сортами. Ставку делают на максимально устойчивые. Важно для севера страны.

Алексей Плосконос, агроном-семеновод ОАО "Кушлики":

Юрий Панченко - молодой механизатор. 8 лет был помощником комбайнера. В уборочную-2023 ответственному работнику доверили новый современный комбайн.

Юрий Панченко, механизатор ОАО "Кушлики":

Многозадачность - это точно про сельское хозяйство. В Полоцком районе убрано более 70 % зернового клина. Август - это еще и время закладывать основу будущего урожая. Техника и люди максимально задействованы на севе озимого рапса. Прибыльная культура при правильном возделывании.

Николай Баратынский, зампредседателя Полоцкого райисполкома:

На важность озимого сева обращает внимание аграриев и глава государства. Провести посевную в сжатые технологические сроки, особенно на севере страны, непросто. Но это гарантирует половину успеха на финише.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

К следующему году уже готовятся и льноводы. Подобрали поля, куда весной войдут льносеющие агрегаты, внесли удобрения. Лен - культура капризная.

Роман Яхимович, главный агроном ОАО "Дубровенский льнозавод":

Дубровенские льноводы возделывают северный шелк на площади в 2.5 тысячи гектаров. Сейчас на полях 50 единиц техники. Теребление начали в середине июля. Первым подошел долгунец "грант", "малахит" и "рубеж". Последним укладывают в ленты позднеспелый "арамис".

Вытеребить осталось менее 1 % посевов. Это день работы. Но финал уборочной еще далеко. Во время вылежки льна, а это 10-12 дней, ленты оборачивают, вспушивают, прессуют в рулоны и только тогда увозят с поля.

Первые тонны льнотресты уже в хранилище. Специальные крытые площадки после сезонного апгрейда, как и линия переработки. Сегодня с конвейера уже сходит волокно нового урожая.