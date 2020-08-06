Уборочная кампания в регионах страны близится к экватору





О важности продовольственной безопасности страныне раз говорил и Президент

Требуя от аграриев качества и ответственности, особенно в период жатвы. Ведь именно от ее результатов зависит завтрашний день, фактически - работа всех отраслей. Послание Главы государства лишь подтвердило важность главной сельскохозяйственной кампании. В деревнях, поселках и агрогородках - все больше комфорта. Но возможен он, благодаря успешной работе сельхозпредприятия по соседству. Как и дальнейшее развитие населенного пункта - останутся ли его жители на малой родине - во многом зависит от самих аграриев. Будет зерно, а значит и доход. Равно - современная инфраструктура. С сельским душевным колоритом.

Сотни тысяч рублей ежегодно тратит и колхоз "Родина" на поддержку инфраструктуры, социальной сферы, как говорят здесь, своего подразделения - агрогородка Вишов. Поэтому сами жители, они же и работники хозяйства, знают цену преобразованиям. Когда благодаря сельским амбулаториям не нужно уезжать в райцентры за консультацией врачей. Дороги, магазины… Праздники и те вместе отмечают. Растет количество многодетных семей. Именно на селе. Не менее трех часов на подготовку комбайна уходит. И это вдвоем, рассказывает старший комбайнер Евгений Шолковский. Сам-то с 16 лет в поле. Первый сезон - с тестем в экипаже. Хотя, называет его не иначе, как отец.





Почти 3,5 тысячи гектаров в хозяйстве под зерновые