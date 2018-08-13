3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Уборочная в Беларуси уже вышла на финишную прямую
Такая погода на руку аграриям. Уборочная в Беларуси уже вышла на финишную прямую. Осталось освоить всего 15 % площадей. Каравай - 2018 уже весит более 4 миллионов 600 тысяч тонн.
Массовую жатву завершила Брестская область. На ее счету свыше 910 тысяч тонн хлеба. На последних 7 % площадей ведет работы и Гродненская. Здесь собрано 840 тысяч. Лидер по намолоту - Минский регион - 1 миллион 200 тысяч тонн зерна. Вровень идут Могилевская и Витебская области - они приближаются к планке в 600 тысяч тонн.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Как избежать военных конфликтов, рассказали эксперты на конференции по евразийской безопасности
В Минск прибыли мощи преподобных Евфросинии Полоцкой и Евфросинии Московской
Обсуждение смыслов и результатов масштабного форума по безопасности - в "Клубе редакторов"
Обрыв линий, падение деревьев. О факторах опасности при сильном ветре предупредили в МЧС
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов