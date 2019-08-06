Уборочная в Беларуси вышла на финишную прямую

По стране осталось освоить треть площадей. Намолочено 4 миллиона 829 тысяч тонн хлеба.



В Брестской области массовая жатва практически завершена. На счету региона миллион 129 тысяч тонн зерна. У Минской области на 57 тысяч больше. А Гродненскому региону не хватает всего 5 тысяч до заветной отметки в миллион. Рубеж в 500 тысяч тонн зерна преодолели Могилевская и Витебская области. Средняя урожайность этого года - 32,2 центнера с гектара.