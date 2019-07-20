Уборочная в разгаре. Присоединились к кампании аграрии и Могилевской области

Уборочная в разгаре. Присоединились к кампании после затянувшейся непогоды аграрии и Могилевской области. На сегодня убрано свыше 5% площадей - намолот составил более 40 тысяч тонн зерна. При урожайности выше прошлогодней. На уборку хлеба вышли все районы. В Могилевском сегодня чествовали и первых тысячников в регионе - это семейный дуэт комбайнеров агрокомбината "Заря", отец и сын Макосовы - Алексей и Юрий. Для старшего это уже 28 уборочная и первая вместе. Поздравления принимали и водители Андрей Максутов и Владимир Котов из этого же хозяйства.



Свыше пяти тысяч аграриев Могилевской области задействованы в уборочной и около тысячи двухсот комбайнов.