Уборочная в стране, аграрные технологии и эксперименты - в Витебской области Александру Лукашенко показали экспериментальные методы обработки почвы

Уборочная в стране, аграрные технологии и эксперименты. Суббота, 12 августа, у Президента Беларуси была рабочей. Александру Лукашенко в Витебской области показали экспериментальные методы обработки почвы.

Традиционно регион считается самым сложным в ведении сельского хозяйства: и климат, и соблюдение технологий, и кадры. Безотвальная обработка почвы по-простому - это когда пласты не срезают и переворачивают с остатками предыдущего урожая, а сеют прямо в необработанную землю. Причем одновременно рыхлят, вносят удобрения, сеют и прикатывают. Да, нужна немного другая техника, но какая экономия времени и трудозатрат. И опять но: чтобы это сработало, нужно стопроцентно соблюдать технологию. Президент выслушал всех заинтересованных. Стартово технологию одобрили, с оговоркой "посмотрим на будущий год". Александр Лукашенко за любые эксперименты, которые дают результат.