Уборочная зерновых на финишной прямой. С учетом рапса собрано более 7 млн т урожая

Массовую жатву зерновых и зернобобовых завершила Брестская область. Почти с 98 % площадей собрано 1,313 млн т. Лидер по намолоту - Минская область. На ее счету 1,612 млн т зерна. Лидер по урожайности - Гродненский регион. Здесь с гектара собирают свыше 48 ц. Самые высокие темпы жатвы на сегодня в Могилевской области. Рапса по стране намолотили 1,56 млн т. Его уборка уже завершена.