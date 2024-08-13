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Уборочная зерновых на финишной прямой. С учетом рапса собрано более 7 млн т урожая
На финишной прямой. Каравай-2024 с учетом рапса уже весит 7,129 млн т.
Массовую жатву зерновых и зернобобовых завершила Брестская область. Почти с 98 % площадей собрано 1,313 млн т. Лидер по намолоту - Минская область. На ее счету 1,612 млн т зерна. Лидер по урожайности - Гродненский регион. Здесь с гектара собирают свыше 48 ц. Самые высокие темпы жатвы на сегодня в Могилевской области. Рапса по стране намолотили 1,56 млн т. Его уборка уже завершена.
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