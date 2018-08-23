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Уборочную кампанию в Беларуси планируют завершить до конца недели

Об этом заявил министр сельского хозяйства. По словам Леонида Зайца, до выполнения госзаказа осталось добрать 160 тысяч тонн зерновых. Засуха, которая повлияла на урожай, "не скажется на продовольственных полках и кошельке наших граждан". Отметим, всего по стране намолочено более 5 миллионов 120 тысяч тонн. Средняя урожайность - 26,4 центнера с гектара.

Сейчас работы идут на последних гектарах. Уборочная кампания практически завершилась в Брестской и Минской областях. Брестская едва не дотянула до миллиона. Единственной областью-миллионером в этом году остается столичная. В Гродненском регионе одна из самых высоких урожайностей на данный момент - 28,9.

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