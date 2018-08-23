Уборочную кампанию в Беларуси планируют завершить до конца недели

Об этом заявил министр сельского хозяйства. По словам Леонида Зайца, до выполнения госзаказа осталось добрать 160 тысяч тонн зерновых. Засуха, которая повлияла на урожай, "не скажется на продовольственных полках и кошельке наших граждан". Отметим, всего по стране намолочено более 5 миллионов 120 тысяч тонн. Средняя урожайность - 26,4 центнера с гектара.