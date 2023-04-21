В Беларуси набирает обороты посевная кампания - пройден экватор сева ранних зерновых яровых культур. К финишу подходят полевые работы на юге республики: три области завершают посевную. Об этом рассказал профильный вице-премьер. Однако сегодня Леонид Заяц в полях не только для того, чтобы оценить ход работ. Примечательно, что в стране завершилась уборочная кампания: сегодня убраны последние гектары кукурузы, которую намеренно оставили в поле на зимовку. Почему аграрии отважились на такой эксперимент? К каким выводам пришли? И будет ли поддержана идея зимовки в нынешнем году? К урожаю присмотрелась и съемочная группа АТН. Репортаж Ольги Анищенко.

Как так получилось, что в стране надвигается посевная, а под Крупками еще и с прошлогодним урожаем не покончено? Но судя по тому, что вице-премьер сохраняет полное спокойствие, все понимают: все точно в порядке!





Очень хорошая влажность - 14-15 %, практически без доработки. Можно использовать для приготовления комбикорма. Леонид Заяц, заместитель премьер-министра Беларуси

Урожай, которого ждали слишком долго. Но вовсе не потому, что аграрии не смогли, не успели, не сделали. Если зерно не убрано - значит, так кому-то нужно. Руководство области поясняет: сегодня производство в стране на подъеме, посевные площади растут. Аграриям не всегда просто поддержать эти темпы во время уборочной. А тут еще погода...

Из-за тяжелых почв и дождливой осени мы постоянно убираем ее в поздние сроки, это ноябрь месяц, иногда у нас поля переходили и в декабрь месяц. Это сложность работы для техники, ее постоянно нужно вытаскивать. Сергей Левкович, первый зампредседателя Минского облисполкома

Словом, кукуруза в снегу - это не аграрные промашки, а способ спасти урожай. Так что экспериментальным полям дали "добро". Причем, на высшем уровне.





Вряд ли в наших полях есть хотя бы еще одна такая культура, которую можно убирать и по осени, и зимой, и даже весной. Кукурузе в этом смысле равных нет. Это, конечно, не правило, а, скорее, исключение. Такая уборка в масштабах страны - это всего-то считанные десятки гектаров, которые перезимовали и теперь дают пищу для размышлений ученым-аграриям, определяющим стратегию и тактику полевых работ.

Поэкспериментировать предложили в том числе на полях агрокомбината "Дзержинский" - крупнейшего производителя яиц и мяса птицы. Центральный регион вообще обеспечивает треть потребностей Беларуси. Чтобы держать марку - без зерна никак. А аппетиты в регионе высоки, как нигде в стране.

Культура очень важна для нас, в структуре всего оборота она занимает 35 %. Порядка 6 тыс. га на сегодняшний день запланированного посеять. В кормопроизводстве зерновой группы она занимает порядка 50 % ввода в комбикорма. Павел Казакевич, управляющий производственной площадкой д. Дворище ОАО "Агрокомбинат "Дзержинский"

Но сегодня важно не просто дать стране зерно, важнее дать свое. И аграрии уверяют: наше не хуже привозного - российского, украинского или молдавского. Наука берет свое. Но обеспечить себя на 100% - это первым делом сеять больше. Даже там, где непросто, холодно и сыро.

А если еще не на шутку задождит - уборка вообще сродни катастрофе. Так что не стоит удивляться и ругать аграриев, оставивших зерно под снегом до весны, просит вице-премьер. С урожаем у нас не шутят, а с техникой подавно.

Вот это поле могло бы вообще пропасть, технику повредить, комбайны уничтожить. Взяли, оставили. Комбайн сегодня спокойно один обмолотит все. Дальше запустим эту кукурузу по назначению. Поэтому в каждом конкретном случае необходимо решение принимать то, которое могло бы принести наибольшую пользу. Можно критиковать сегодня хозяйственников, что не убрали урожай. Но разумный выход: техника живая, комбайны технические исправные, МАЗы, которые отвозили кукурузу, тоже технические исправные, а могло бы быть все наоборот. Леонид Заяц, заместитель премьер-министра Беларуси

И у кого в этих полях ни спроси: "Так что же, получилось?" - нам скажут: "Не панацея, конечно, но экспериментаторы не прогадали". Морозы кукурузе не страшны, ее урожайность по весне ничуть не уступает осенним показателям. К тому же початки высыхают, да так, что влажность в разы меньше, чем если бы урожай собрали в минувшем году. А раз так - меньше затраты на сушку и доработку зерна. А в итоге экономия на производстве комбикорма.

Эту практику внедрить повсеместно, конечно же, мы не можем. Этим могут пользоваться только те сельскохозяйственные предприятия, которые имеют высокую потребность в зерне для производства собственной продукции животноводства и птицеводства. Одним из основных выводов является то, что все-таки в конечном итоге это кукуруза, которая убрана весной, является пригодной для скармливания сельскохозяйственной птице и сельскохозяйственным животным. Сергей Левкович, первый зампредседателя Минского облисполкома