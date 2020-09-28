Участники Форума регионов Беларуси и России обсуждают потенциальные совместные проекты

Все договоренности закрепят на Форуме регионов Беларуси и России. Он стартовал сегодня в Минске и Минской области. Это седьмая встреча бизнеса, парламентариев, руководителей регионов и отдельных областей. В этом году форум проходит и в онлайн-формате, чтобы не подвергать риску здоровье участников. Но организаторы заверили: такой режим не повлияет на его эффективность, а наоборот позволит участвовать в дискуссиях куда большему числу политиков и экспертов. Все мероприятия форума проходят под знаком сохранения исторической памяти. С актуализации этой общей задачи сегодня начали работу эксперты. Как отметили парламентарии, невозможно стоять в стороне от попыток фальсификаций истории.



Содержательна и экономическая повестка форума. Участники обсуждают потенциальные совместные проекты. В частности, Россия просматривает возможность производства на своей территории БелАЗов. А Беларусь выступила с инициативой выпуска дорожно-строительной техники в Брянске. Подробнее о заявлениях с форума в наших следующих выпусках.



