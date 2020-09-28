3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Участники Форума регионов Беларуси и России обсуждают потенциальные совместные проекты
Все договоренности закрепят на Форуме регионов Беларуси и России. Он стартовал сегодня в Минске и Минской области. Это седьмая встреча бизнеса, парламентариев, руководителей регионов и отдельных областей. В этом году форум проходит и в онлайн-формате, чтобы не подвергать риску здоровье участников. Но организаторы заверили: такой режим не повлияет на его эффективность, а наоборот позволит участвовать в дискуссиях куда большему числу политиков и экспертов. Все мероприятия форума проходят под знаком сохранения исторической памяти. С актуализации этой общей задачи сегодня начали работу эксперты. Как отметили парламентарии, невозможно стоять в стороне от попыток фальсификаций истории.
Содержательна и экономическая повестка форума. Участники обсуждают потенциальные совместные проекты. В частности, Россия просматривает возможность производства на своей территории БелАЗов. А Беларусь выступила с инициативой выпуска дорожно-строительной техники в Брянске. Подробнее о заявлениях с форума в наших следующих выпусках.
Президент
Все
Лукашенко поздравил личный состав 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады с 45-летием
Лукашенко подписал указ о награждении Александры Пахмутовой орденом Дружбы народов
Подробности насыщенной недели Президента Беларуси в рубрике "Время Первого"
Лукашенко поздравил народную артистку СССР Александру Пахмутову с 95-летием
Политика
Все
Общество
Все
"В открытом доступе": как в советское время чтили память защитников Брестской крепости
Спешиваться или не спешиваться? Как общественные обсуждения повлияли на изменения ПДД
В Беларуси отмечают день чествования ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск МВД
По Ближнему Востоку Харрис высказывала противоположные позиции - в угоду разным группам избирателей?
В мире
Все
Туск предположил скорое определение даты перемирия в Украине
Кто привел Эстонию в авангард санкционной политики и как правительство Каллас попросили на выход
Почему Пентагон отказал ВСУ в приоритетной поставке ATACMS
Количество жертв среди мирного населения в Ливане и на палестинских территориях увеличивается
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов