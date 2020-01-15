Участок нефтепровода "Мозырь - Брест-3" закрыт на ремонт

Нефтепровод на ремонте. До 17 января на участке "Мозырь - Брест-3" будут проходить ремонтные работы. В 2019 году специалисты обследовали 1300 километров белорусской трубы и предоставили отчет с рекомендациями о ремонте дефектов. Так накануне "Гомельтранснефть Дружба" приступила к работам на двух участках магистрали, которые характеризуются значительным скоплением однородных дефектов. Участки находятся в зоне с высокой антропогенной активностью вблизи населенных пунктов и водоемов, что несет существенные экологические риски деятельности предприятия. Проведение ремонтных работ приведет к снижению давления в трубопроводе и частичной остановки перекачки нефти, о чем белорусский оператор уведомил российскую трубопроводную монополию "Транснефть".



