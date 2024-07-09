Ученики сельскохозяйственной гимназии Орловской области будут проходить практику на белорусской технике

Комбайны "Гомсельмаш" и тракторы "Беларус". В Орловской области открыли сельскохозяйственную гимназию, где ученики будут проходить практику на белорусской технике. Теорию будут изучать в классах, а практику - прямо на полях.

Почему наши тракторы и комбайны так популярны в Орловской области? И в какой программе по развитию АПК может поучаствовать Академия наук Беларуси? Перспективы сотрудничества изучила Дарья Белоусова-Петровская.

Голубые купола храма в честь иконы "Спорительница хлебов" видны каждому, кто проезжает по дороге на Орел. С Божьей помощью 5 лет назад здесь началось строительство комплекса "Орловский Колос", который сегодня превратился в центр духовного просвещения и светского образования.



Недалеко от храма построена сельскохозяйственная гимназия имени Столыпина. 1 сентября она откроет свои двери для будущих агрономов, трактористов и животноводов - всех, кто хочет работать на земле. А пока небольшая экскурсия по классам, где еще чувствуется запах свежей краски и дерева.



Белорусско-российские флаги при входе в производственный корпус явно говорят - здесь будут изучать не только российскую, но и белорусскую технику для сельского хозяйства.

Целый класс посвящен комбайнам "Гомсельмаш". И не случайно. Сегодня более 60 % этих машин идут на российский рынок. А чтобы на них работать, нужно изучить все преимущества техники изнутри: от мощности мотора до возможностей навесного оборудования.



Теорию будут изучать в классах, за партами, а практику - прямо на полях. В подарок гимназии - трактор "Беларус". Он научит будущих аграриев и пахать, и сеять и собирать урожай.

Юрий Енин, замдиректора сельскохозяйственной гимназии им. п. а. Столыпина (Россия):

Символично, что братский народ Беларуси представил нам технику. Знаю цену этих тракторов. "Качественные, надежные, как автомат Калашникова", - так говорят про сельхозтехнику "Гомсельмаш" и МТЗ. Не уступает импортным. Все есть в этой технике. Труд вложен. Они себя показывают на полях. Спрос в технике есть, эти комбайны мы расхватываем как горячие пирожки. Орловская область - это сельскохозяйственный регион, лидер по производству сахарной свеклы, гречихи и рапса. Также здесь очень высокий урожай зерна. И Беларусь может предложить свой опыт в селекции растениеводства и животноводства.

Сейчас в Орловской области идет большая государственная программа по развитию АПК. Поставлена задача переходить на семена отечественной селекции и генетики. И здесь могут поучаствовать белорусские институты и наша Академия наук.

