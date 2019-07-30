Сложные погодные условия требуют ускорения темпов всех технологических процессов в полях. Для этого на базе центра по механизации сельского хозяйства в Национальной академии наук разрабатывают новые высокопроизводительные машины в помощь аграриям. И это не только зерноуборочная техника, но и машины для заготовки кормов, прессовки тюков и уборки соломы с полей.



Сразу после уборочной начнется не менее ответственный период - подготовка почв и посев озимых культур. Ученые завершили испытания ряда машин и манипуляторов нового почвообрабатывающего комплекса и сеялок увеличенной производительности.