Удивляют ценники в магазинах? Задайте вопрос экспертам ток-шоу "Экономическая среда ПЛЮС. Удар по ценам"

Вас удивляют ценники в магазинах? Не понимаете, почему одни и те же товары в разных торговых сетях стоят по-разному? Готовы посоветовать выгодную покупку? Объявляется народный контроль цен. Сканируйте QR-код (на фото)и задавайте вопросы.