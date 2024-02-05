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Удивляют ценники в магазинах? Задайте вопрос экспертам ток-шоу "Экономическая среда ПЛЮС. Удар по ценам"

Вас удивляют ценники в магазинах? Не понимаете, почему одни и те же товары в разных торговых сетях стоят по-разному? Готовы посоветовать выгодную покупку? Объявляется народный контроль цен. Сканируйте QR-код (на фото)и задавайте вопросы.


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Лучшие предложения обсудим в эфире "Беларусь 1". Зададим вопросы экспертам: представителям госорганов, торговых сетей и производителям.

Ток-шоу "Экономическая среда ПЛЮС. Удар по ценам" смотрите в среду, 7 февраля, после "Панорамы" на "Беларусь 1" и "Беларусь 24".Эксперты готовы ответить на любой вопрос.

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