Удобрения, продовольствие, техника: Беларусь наращивает сотрудничество с Мьянмой

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Беларусь и Мьянма активизируют двустороннее сотрудничество, несмотря на географическую удаленность. Товарооборот вырос в 2,5 раза, и стороны рассматривают Мьянму как потенциальный хаб для поставок белорусской продукции в страны Юго-Восточной Азии.

Завкафедрой менеджмента, технологий бизнеса и устойчивого развития БГТУ Ирина Новикова назвала это стратегически правильным курсом, сравнив его с созданием белорусских филиалов в Зимбабве, Таджикистане и Азербайджане. О том, почему Беларусь делает ставку на Мьянму, какие товары востребованы и как санкции влияют на расчеты, она рассказала в "Актуальном интервью".

Мьянма географически близка к крупным рынкам Юго-Восточной Азии. По мнению эксперта, это позволяет рассматривать ее как логистический центр для белорусских товаров. "Если посмотреть на карту, Мьянма находится недалеко от Омана, где мы уже обсуждаем создание белорусского хаба в свободной экономической зоне в Дукме. Похожим образом можно выстроить логистику и через Мьянму - для поставок в страны региона", - пояснила эксперт.

По ее словам, страны Юго-Восточной Азии нуждаются в:

калийных удобрениях (несмотря на собственное месторождение в Таиланде, его добычи недостаточно);

продовольствии;

белорусской технике - МАЗах, автобусах для развития городского транспорта (особенно на Филиппинах и в Индонезии).

"Мьянма обратилась с просьбой построить комплексы по выращиванию крупного рогатого скота и обучить специалистов в белорусских аграрных вузах. Это уже конкретные точки соприкосновения", - отметила Ирина Новикова.

Темпы экономического роста Мьянмы составляют около 3 % в год, и, по мнению специалиста, при прекращении внутренних конфликтов они могут значительно вырасти. Это делает страну перспективным партнером. "Точно так же над нами смеялись, когда мы заключали соглашение с Китаем 20-25 лет назад. А теперь Китай - мировой лидер. Мы идем в Мьянму, получаем рынок и, при правильной политике, стабильный доход", - подчеркнула аналитик.

Беларусь и Мьянма находятся под санкциями, что делает расчеты в национальных валютах не только вынужденной, но и стратегически правильной мерой. "Если искать международную резервную валюту, расчеты будут занимать длительное время. А национальные валюты укрепляют экономику обеих стран", - резюмировала Ирина Новикова.