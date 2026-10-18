Удвоение экспорта, 3,5 млн кв. м жилья, продбезопасность: что принесло Беларуси первое ВНС

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Первое Всебелорусское народное собрание 1996 года стало отправной точкой для восстановления экономики, решения жилищного вопроса и обеспечения продовольственной безопасности страны. Об этом говорил делегат первого Всебелорусского народного собрания Владимир Дражин в "Актуальном интервью".

Он отметил, что результаты той работы хорошо видны по конкретным показателям. "Мне часто сегодня задают вопрос: что нам дало первое Всебелорусское народное собрание? Я могу ответить однозначно. Если рассматривать экспорт, я хорошо помню цифры, в 1996 году экспорт всей нашей экономики составлял 5 млрд долларов. А уже в 2000-е он удвоился", - сказал Владимир Дражин.

Отдельно он остановился на жилищном строительстве. "Мы понимаем, что главная составляющая жизни любого общества - это дать возможность молодежи, среднему поколению и старшему гарантированно иметь, как говорят, крышу над головой. И я вам скажу, после развала Советского Союза процесс полностью обвалился", - подчеркнул делегат.

quote А мы с 1996 года до 2000-го мы смогли выйти на 3,5 млн кв. м жилья, которое вводилось в эксплуатацию и позволяло решать эти проблемы. Владимир Дражин

Третьим ключевым направлением он назвал продовольственную безопасность. "Сельское хозяйство вышло практически на тот уровень, который был до кризиса, до 1990 года, по вопросам, связанным с производством и растениеводческой продукции, и животноводческой. Таким образом, экономика заработала и дала возможность в 2000 году получить максимальный результат и обеспечить продовольственную безопасность", - отметил Владимир Дражин.

По его словам, Президент Беларуси Александр Лукашенко изначально видел в ВНС важный инструмент государственного управления. "Президент как историк сам понимал, что никогда не будет никакого противоречия, если народ сам примет решение, как дальше формировать государство, экономику, вертикаль власти. Он был уверен, что придя к народу, обратившись с конкретными вопросами и предложениями, получит от народа ответы. Так и получилось с первым Всебелорусским народным собранием. Глава государства уже тогда видел, что эта форма как один из институтов развития государственного управления требует продолжения", - заключил Владимир Дражин.