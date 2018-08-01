Углубление белорусско-германского сотрудничества в области цифровой экономики

Об этом сегодня шла речь на встрече Председателя Совета Республики с делегацией федеральной земли Германии Саксония во главе с госминистром юстиции депутатом ландтага Себастьяном Гемковым. Михаил Мясникович отметил, что Берлин является для Минска одним из ключевых партнеров в Европе и заявил о необходимости развивать совместные проекты в сфере цифровой экономики. Председатель Совета Республики пригласил немецкие компании шире участвовать в работе Китайско-белорусского парка "Великий камень". Себастьян Гемков отметил, что Силиконовая долина в Саксонии заинтересована в производстве компьютерного оборудования с белорусским программным обеспечением. Также стороны обсудили перспективы сотрудничества в сфере подготовки кадров и развитие межпарламентских и гуманитарных контактов.