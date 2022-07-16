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Уголовные дела как итог прокурорской проверки в сельхозорганизациях Кормянского района

Обеспечить эффективную работу отрасли животноводства и не допустить потерь сельхозпродукции. Работники прокуратуры следят за вопросами обеспечения сохранности на белорусских предприятиях крупного рогатого скота и его незаконной реализации, в том числе за рубеж. Накануне под контроль сотрудников прокуратуры попали сельхозорганизации Кормянского района. Как рассказали в надзорном ведомстве, на предприятиях имеют место нарушения ветеринарно-санитарных правил, также скрываются факты падежа. За полгода количество случаев гибели животных в районе увеличилось почти на полтысячи. В отношении ряда должностных лиц возбудили уголовные дела.

Хочу отметить, что не все должностные лица не всех государственных органов, не всех сельхозпредприятий с пониманием относятся к тем требованиям, которые мы выдвигаем. Порой наши требования игнорируются, в некоторых случаях не исполняются.
Александр Змушко, начальник отдела по надзору за исполнением законодательства и законностью правовых актов прокуратуры Гомельской области

И как отметили в Генпрокуратуре, рост падежа скота (а в большинстве случаев не выживает молодняк) наблюдается во всех областях. Как показывают результаты прокурорских проверок, связано это с условиями выращивания телят и с недостаточной работой районных ветслужб. Проблемой остается и нехватка профильных специалистов.

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