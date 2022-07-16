Уголовные дела как итог прокурорской проверки в сельхозорганизациях Кормянского района

Хочу отметить, что не все должностные лица не всех государственных органов, не всех сельхозпредприятий с пониманием относятся к тем требованиям, которые мы выдвигаем. Порой наши требования игнорируются, в некоторых случаях не исполняются.

Александр Змушко, начальник отдела по надзору за исполнением законодательства и законностью правовых актов прокуратуры Гомельской области