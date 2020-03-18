Угонщика желтого фургона задержали в Логойском районе

Настоящий экшен в голливудском стиле, но на белорусских дорогах. ГАИ опубликовала видео погони со стрельбой и задержанием. События развернулись накануне, после того как в дежурную часть житель Брестского региона заявил об угоне его машины. Найти желтый Volkswagen Transporter удалось уже в Логойском районе - машина ехала по трассе М3 в направлении Витебска. Водитель требованиям об остановке не подчинялся. Как сообщает Telegram-канал МВД, после предупреждений словесных и выстрелов в воздух, последовали выстрелы по автомобилю. Уже на границе Минской и Витебской областей инспекторам удалось подозреваемый автомобиль буквально зажать в тиски, тогда водитель остановился и попытался скрыться в лесу.



Подозреваемому далеко уйти не удалось, его задержали оперативники. Выяснилось, что это 50-летний житель Витебской области, ранее он был судим. А фургон, по предварительной информации, угнал накануне ночью с неохраняемой стоянки на Партизанском проспекте в Бресте. Мужчина в изоляторе. Возбуждено уголовное дело.



