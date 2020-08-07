Указ № 40 о топливных картах вступает в силу 9 августа

Белнефтехим и Министерство транспорта и коммуникаций будут регистрировать эмитентов топливных карт. Этот маркетинговый инструмент может представлять собой пластиковую карточку, микрочип, QR-код, виртуальный электронный номер. К электронным деньгам топливная карта не относится. Порядок оформления резидентов для выпуска карточек вступает в силу в это воскресенье. Напомним, все вопросы с топливными картами решил указ Президента № 40. Если организация ведет розничную или оптовую торговлю нефтепродуктами, то следует обращаться в концерн. В Минтранс - если же резидент взимает плату за проезд по платным дорогам. Если компания совмещает два вида деятельности, то она вправе решать сама, куда обратиться. Для регистрации нужно подать заявление. Его рассмотрят в течение пяти рабочих дней. Если понадобится дополнительная информация, то сроки могут затянуться до полумесяца.